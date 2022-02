Protest gegen hohe Energiepreise - Italiens Städte drehen Lichter ab

Circa 3.000 italienische Gemeinden haben sich am Donnerstagabend einem Protest gegen die steigenden Energiepreise angeschlossen. So tauchten sie ihre berühmten Bauten in Dunkelheit. Die steigenden Energiekosten seien "eine Belastung und bringen Familien und Institutionen in ernsthafte Schwierigkeiten", erklärte Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri.

Ab 20.00 Uhr gingen für 30 Minuten bis zu einer Stunde am Kapitolinischen Hügel in Rom und am Ponte Vecchio in Florenz die Lichter aus. In Triest blieb der Hauptplatz Piazza dell'Unitá eine halbe Stunde lang im Dunklen. Auch die Stadtverwaltungen von Mailand, Turin, Bologna und Pisa beteiligten sich an der Protestaktion.