Promi-Ökonom Felbermayr: So tickt der neue WIFO-Chef

Er ist so etwas wie der Chefökonom aus dem hohen Norden und in Deutschland einer der gefragtesten, weil scharfzüngigsten Kommentatoren für wirtschaftspolitische Themen. Diese Rolle soll Medienliebling Gabriel Felbermayr (44) ab 1. Oktober auch am Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) in Wien wahrnehmen.

Felbermayr folgt als Leiter des WIFO Christoph Badelt (70) nach, der an die Wirtschaftsuniversität zurückkehrt, deren Rektor er 13,5 Jahre lang war. Und Badelt weiß um die Strahlkraft seines jungen Nachfolgers: „Felbermayr war von allen Kandidaten einfach jener, der alle Ausschreibungsbedingungen geradezu ideal erfüllt hat: die Kombination aus wirtschaftswissenschaftlicher Expertise, Leitungserfahrung an einem großen Institut, aber auch die nötige Erfahrung in der Politikberatung und im Umgang mit Medien.“