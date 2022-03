Produktionserwartungen wegen Ukraine-Krieg verschlechtert

Auch die Verkaufspreise hätten im März kräftig angezogen, allerdings schwächer als die Einkaufspreise. "Die heimischen Industriebetriebe konnten den hohen Kostenanstieg durch die Energiepreise somit im Durchschnitt nicht in vollem Umfang an ihre Kunden weitergeben", so Pudschedl. Angesichts der unsicheren Lage und der starken Nachfrage weltweit hätten die Betriebe im März deutlich mehr eingekauft und die Lagerbestände an Vormaterialien aufgefüllt.

Arbeitslosigkeit rückläufig

Die Beschäftigung in der heimischen Industrie nahm indes weiter zu. Trotz einer leichten Verlangsamung gegenüber dem Vormonat, sei das Tempo des Jobaufbaus im langjährigen Vergleich auf einem überdurchschnittlichen Niveau. Kurzfristig seien die Konjunkturerwartungen noch gut, auf die lange Frist überwiegt allerdings die Unsicherheit. "Der russische Einmarsch in der Ukraine hat die Geschäftserwartungen abrupt auf den niedrigsten Wert seit dem Frühjahr 2020 gesenkt, als die erste Welle der Coronapandemie die österreichische Industrie erfasst hatte", so Bruckbauer.

Die Zahl der Arbeitslosen in Österreich ist weiter rückläufig. Derzeit sind 335.098 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet, davon befinden sich 261.743 Personen auf Jobsuche und 73.355 in Schulung. Gegenüber der Vorwoche entspricht das einem Minus von 1.552 Personen, teilte das Arbeitsministerium am Dienstag mit. Zur Kurzarbeit sind aktuell noch 163.809 Personen vorangemeldet, was im Wochenabstand ebenso einen leichten Rückgang bedeutet.

Damit lag die Arbeitslosigkeit Ende März deutlich unter dem Niveau der Vorjahre. Ende März 2021 waren um 124.247 Personen mehr arbeitslos oder in Schulung. Gegenüber 2020, während des ersten bundesweiten Lockdowns, sank die Zahl der Arbeitslosen um 213.600 Personen. Im Vorkrisenjahr 2019 befanden sich um 34.790 Personen weniger in Beschäftigung als heute.