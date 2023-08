Probleme im Job wegen Twitter-Posting: Musk bietet Hilfe an

Musk trat zuletzt verstärkt mit rechten Positionen in Erscheinung. So wettert er regelmäßig gegen das "Woke-Gehirnvirus", das die Gesellschaft zerstöre.

Er mischt sich damit unter diejenigen, die behaupten, dass das Engagement gegen verschiedene Arten von Diskriminierung zu weit gehe. In der Vergangenheit warf Musk Medien vor, sie seien "rassistisch" gegenüber Weißen - und behauptet derzeit, die "New York Times" unterstütze Aufrufe zum Genozid an Weißen in Südafrika.