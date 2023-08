Twitter-Nachfolger X lässt Verifikations-Hakerl verstecken

Die Verifikations-Hakerl bei Twitter waren einst heiß begehrt - jetzt können Inhaber des Symbols stattdessen dafür sorgen, dass es nicht in ihren Profilen auftaucht. Die von Besitzer Elon Musk in X umbenannte Plattform gab die Möglichkeit am Mittwoch bekannt.

Hintergrund ist, dass viele Nutzer durch den Abschluss von Abomodellen ein Hakerl bekommen haben, das sie eigentlich gar nicht haben wollen.