Problem für Versorgung? Leck an Ölpipeline Druschba in Polen

In Polen ist an der Ölpipeline Druschba ein Leck entdeckt worden. Es befinde sich in der Nähe von Chodecz in Zentralpolen, teilte der Pipeline-Betreiber PERN mit. Seit dem Fund am Samstagabend würde kein Öl mehr durch das Rohr gepumpt. Die zweite Leitung funktioniere ohne Einschränkungen. Unklar blieben zunächst die Auswirkungen auf die Ölversorgung. Die Ursache werde derzeit untersucht, teilte PERN mit.