Wahrscheinlich keine Sabotage an Druschba-Pipeline

Die Öl-Pipeline Druschba ist eine von den größten Pipelines der Welt. Sie transportiert Öl aus Russland in mehrere Länder in Europa. Am Mittwoch hat man an dieser Pipeline in Polen ein Leck entdeckt. Ein Leck ist eine undichte Stelle.

Es war aber wahrscheinlich keine Sabotage. Das heißt, niemand hat die Pipeline absichtlich beschädigt. Techniker schauen sich das Leck jetzt genauer an, damit man die Pipeline bald reparieren kann.