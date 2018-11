Privatkonkurs: Mit 20 Euro im Monat schuldenfrei

Im Schnitt 166.800 Euro Schulden pro Kopf

In den vergangenen zwölf Monaten haben 10.114 Privatpleitiers mit 1,6 Milliarden Euro Schulden Konkurs angemeldet, davon entfallen 8598 Fälle mit 1,434 Milliarden Euro Schulden auf das heurige Jahr. Da viele Schuldner die neue Rechtslage abgewartet haben, kommt es zu einem deutlichen Anstieg der Fälle, der aber in den Folgemonaten wieder abflachen wird. Ein Drittel aller Fälle entfällt auf das Ballungszentrum Wien, aber das ist nichts Neues. Den größten Aufholbedarf (+150 Prozent) hatte das Burgenland.

Neu ist hingegen, dass der durchschnittliche Schuldenberg um 50.000 auf 166.800 Euro gestiegen ist. Männer haben in der Regel sogar 207.900 Euro, Frauen nur 94.100 Euro. Dieser massive Anstieg ist vor allem auf gescheiterte Unternehmer und Selbstständige zurückzuführen, die mit Millionenschulden in die Privatpleite schlittern und die Statistik damit gravierend verändern.

Rekordverdächtig ist ein früherer Geigenhändler. Von 94 Millionen Euro Forderungen wurden 45 Millionen Euro auch anerkannt. Er bietet seinen Gläubigern eine Quote von 0,045 Prozent innerhalb von fünf Jahren an. Das entspricht 202.500 Euro. Das zeigt: Je höher die Schulden sind, desto niedriger fällt die Quote für die Gläubiger aus.