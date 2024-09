Privatkonkurs: Gläubiger lehnen Zahlungsplan von Ex-PR-Berater Peter Hochegger ab

„Herr Dr. Hochegger gibt in seinem Antrag an, dass aufgrund von Verbindlichkeiten gegenüber Banken, Behörden, seiner Ex-Frau und einer Steuerberatungskanzlei die Antragstellung auf Eröffnung des Schuldenregulierungsverfahrens notwendig war, da er diese Verbindlichkeiten mit seinem Einkommen als Pensionist nicht mehr bedienen könne“, zitierte der KSV1870 Mitte Juni 2020 aus dem Privatkonkurs-Antrag. „Die genaue Höhe aller dieser Verbindlichkeiten sei ihm allerdings nicht bekannt. Wesentliche Vermögenwerte sollen nicht bestehen. Sobald die Verbindlichkeiten feststehen, beabsichtigt Herr Dr. Hochegger die Möglichkeit einer Entschuldung mittels eines Zahlungsplans zu prüfen.“

Nun ist der angebotene Zahlungsplan des Dr. Peter Hochegger, geb. 1949, im Schuldenregulierungsverfahren am Bezirksgericht Innere Stadt Wien zu 67 S 7/20g abgelehnt worden.

„Am heutigen Tag fand nun die Zahlungsplan- und Abschöpfungsverfahrenstagsatzung beim Bezirksgericht Innere Stadt Wien statt. Insgesamt sind Insolvenzforderungen in der Höhe von rund 8 Millionen Euro zu berücksichtigen“, heißt es vom KSV1870. „Der Schuldner bot seinen Gläubigern einen verbesserten Zahlungsplan von 0,28 Prozent an, welcher von den Gläubigern mehrheitlich nicht angenommen wurde. Das Gericht hat nunmehr über die Einleitung des Abschöpfungsverfahrens zu entscheiden.“ Oder anders gesagt: Hochegger hat den Gläubigern die Bezahlung einer Quote in Höhe von insgesamt 22.400 Euro angeboten.