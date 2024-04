Preisverfall bei Immobilien: Talsohle bald erreicht

Die Immobilien-Wirtschaft kämpft mit den Folgen der hohen Zinsen und der explodierenden Baukosten. Es werden kaum noch neue Wohnungen gebaut. Die Immobilienpreise sanken im vergangenen Jahr deutlich. Viele Projektentwickler schlitterten in die Pleite. Bei Immobilien-Konzernen sorgten die Abwertungen der Bestände 2023 für teils herbe Verluste. Dividenden wurden in der Folge reihenweise gekürzt oder gar ganz gestrichen. Nun hoffen die Immobilien-Manager, dass es im laufenden Jahr eine Trendwende gibt.

Vonovia verfügt über rund 546.000 Wohnungen. Konzernchef Buch will sich von Paketen trennen, um die Schulden zu drücken. Erst in der vergangenen Woche hatte Vonovia in Berlin rund 4.500 Wohnungen und ein Grundstück für rund 700 Mio. Euro an zwei kommunale Wohnungsgesellschaften verkauft. Insgesamt sollen es heuer Verkäufe für rund 3 Mrd. Euro werden. Vonovia sei auf Kurs zu diesem Ziel, hieß es am Dienstag.