Warum nur wenige zugreifen, obwohl Immo-Preise fallen

Der Wohnungsmarkt hat in den vergangenen 16 Monaten eine Vollbremsung hingelegt und sich dabei komplett verändert. Die Nachfrage beim Immobilienkauf war stark rückläufig.

Obwohl fallende Preise mehr Käuferinnen und Käufer anziehen sollten, erleben wir in Österreich eine zögerliche Entwicklung in diese Richtung: Die Preise sind im Schnitt gesunken, doch die erwartete Käuferwelle bleibt (noch) aus. Viele weichen in die Miete aus, was wiederum Auswirkungen auf die Mietpreise hat. Bei diesen ist keine Preisreduktion zu erwarten. Beim Kauf im Gebrauchtsegment ist regionsabhängig ein Rückgang bei den Kaufpreisen wahrnehmbar, während im Neubau-Erstbezug die Preise stabil bleiben. Viele ziehen daher günstigere Gebrauchtimmobilien vor, die renoviert sind oder Sanierungspotenzial bieten.