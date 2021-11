Preiskampf der Airlines startet wieder

Schon klar, auch die kostengünstigste Airline kann nicht ein ganzes Flugzeug zu Schleuder-Preisen füllen. Nur ein kleiner Teil der Tickets wird um weniger als 10 oder 20 Euro auf den Markt geworfen. Die Billigflieger subventionieren solche Werbeaktionen, die online groß aufgezogen werden, aus ihren Marketingbudgets. Wer später bucht oder an bestimmte Termine gebunden ist, zahlt wesentlich mehr.

Auch in der Luft gelten die üblichen Regeln des Wettbewerbs. Für Strecken, auf denen Konkurrenz fliegt, sind die Tickets günstiger. Das sind vor allem die Warmwasser-Rennstrecken, auf denen die Billig-Airlines der AUA zusetzen.

Keine Konkurrenz – hohe Preise. Lange galt die nordirakische Kurdenprovinz Erbil als lukrativste Mittelstrecken-Destination der AUA. Dorthin wollten hauptsächlich Ölmanager, die Billig-Airlines waren wenig interessiert. Auch diverse Osteuropa-Destinationen sind für die AUA noch lukrativ.

Preis, nicht Qualität

„Die Billigflieger geben den Takt vor. Dieser Wettbewerb geht nur über die Preise und leider nicht mehr über Qualität“, beobachtet Gregor Kadanka, Mondial-Chef und Obmann der Reisebüros und Veranstalter. Etablierte Carrier wie die AUA unterscheiden sich qualitativ kaum noch von den Angreifern.

Die Knie des Hintermannes im Rücken, extra Gebühren für Gepäck, Flughafen-Check-in, Sitzplatzreservierung, Verpflegung und sogar ein Glas Wasser wird heute auch von Traditions-Airlines verrechnet. Was früher selbstverständlich war, kostet jetzt zusätzlich. Dass schlecht gebuchte Flüge einfach gestrichen werden, man nennt das dann „Ausdünnung des Flugplans“, passiert nicht nur bei Ryanair & Co. Ebenso überlastete Call-Center, in deren Warteschleifen die frustrierten Kunden eine gefühlte Ewigkeit lang hängen. „Die Konsumenten beschweren sich, aber sie sind gleichzeitig nicht mehr bereit, mehr zu bezahlen“, bedauert Kadanka.