Europas größte Billigflug-Airline Ryanair will beim Durchstarten aus der Corona-Krise die Nase vorn haben und hat die ehrgeizigen Wachstumspläne nochmals nach oben korrigiert. Am Dienstag kündigte Ryanair-Chef Michael O’Leary den bisher prallsten Sommerflugplan ab Wien an.

Der Ryanair-Boss landete (mit der eigenen Fluglinie) zwar mit einiger Verspätung in Wien, konnte die verlorene Zeit aber durch ein noch höheres Sprechtempo als sonst üblich wettmachen. „Während andere Airlines wie die AUA Flüge streichen und 1.300 Jobs abbauen, investieren wir in Wien weitere 500 Millionen Dollar.“

Für den Sommerflugplan 2022 wird Ryanair fünf neue Flugzeuge nach Wien stellen und damit auf 19 Maschinen insgesamt aufstocken. Das Investment schaffe 200 neue Arbeitsplätze – 120 Jobs für Flugbegleiter, 60 für Piloten und 20 für Ingenieure. „Gut bezahlte Jobs“, merkte O’Leary an. Die Gewerkschaft sieht das freilich ganz anders.

Mit dem Sommerflugplan 2022 nimmt die Ryanair-Group ab Wien neun neue Destinationen ins Programm. Großteils touristische Strecken, von Amann bis Rimini. Im Winter erhält Ryanair bereits 55 der 210 bestellten neuen Boeing 737-8200 („Gamechanger“), die Langversion der monatelang mit einem Flugverbot belegten 737-Max.