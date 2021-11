Aufwind: AUA zahlt die Staatshilfe zurück

Groß war im Vorjahr die Skepsis, ob die Lufthansa-Tochter AUA die 450 Millionen Euro an Staatshilfe jemals zurückzahlen wird. 150 Millionen Euro direkter Zuschuss und 300 Millionen Kredit retteten die ehemalige Staatsairline vor der Corona-bedingten Pleite.

Im Juli überwies die Airline die erste Rückzahlungsrate von 30 Millionen Euro vorzeitig, finanziert aus dem Verkauf von Flugzeugen. Die Tilgungen erfolgen im sechs-Monats-Abstand, Ende 2021 werden weitere 30 Millionen fließen, kündigte AUA-Chef Alexis von Hoensbroech an. In fünf Jahren will die Airline mit dem Staat auf Null sein.

Der vergangene Sommer gibt Anlass zu Optimismus. Erstmals seit Ausbruch der Pandemie flog die AUA einen Quartalsgewinn ein, rund zwei Millionen Euro. Doch da das vierte Quartal bei Airlines traditionell schwach ist und das erste Halbjahr mit Minus 197 Millionen schwer defizitär war, rechnet Hoensbroech mit einem Verlust für das Gesamtjahr von mehr als 200 Millionen Euro. Immerhin, im Vorjahr flog der nationale Carrier ein operatives Minus von 470 Millionen Euro ein. Die Krise ist aber noch nicht ausgestanden. Hoensbroech erwartet erst 2023/24, die Flughöhe vor Corona zu erreichen.