Präsidium des VW-Aufsichtsrats berät am Dienstag über Diess

Im Machtkampf zwischen dem Betriebsrat und Volkswagen-Chef Herbert Diess tritt Insidern zufolge der Führungskreis des Aufsichtsrats zusammen. "Es wird morgen eine Sitzung des Präsidiums geben", sagte eine Person mit Kenntnis der Beratungen der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Es sei ungewiss, ob dabei eine Entscheidung über Diess' Verbleib an der Konzernspitze getroffen werde. Womöglich seien weitere Beratungen nötig.

Ein weiterer Insider bestätigte, dass das Präsidium am Dienstag tagen solle. Der Aufsichtsrat will am 9. Dezember über die Investitionen für die kommenden Jahre entscheiden. Insidern zufolge wird hinter den Kulissen an einer Lösung des Konflikts mit Diess gearbeitet, die weitere Personalien umfassen soll. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" hatte zuvor über die Präsidiumssitzung am Dienstag berichtet.