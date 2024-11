Walter Oblin: Diese Geldbuße haben wir zu akzeptieren. Es handelt sich um eine Geschichte aus der Vergangenheit, die lange zurück liegt. Wir haben damals im guten Glauben auf Praktiken in anderen EU-Ländern und teils auch EuGH-Urteilen gehandelt. Vor drei Jahren hat der OGH in Österreich die Rechtslage bei der Differenzierung von Rabattschemata anders beurteilt. Nachdem das ausjudiziert war, haben wir das sofort saniert und auch mit der Wettbewerbsbehörde kooperiert. Das Geld war auch längst rückgestellt, das ist erledigt. Wir schauen in die Zukunft.

Wir erleben heuer das zweite Rezessionsjahr, 2025 ist auch kein echter Aufschwung in Sicht. Wie sehr spürt das die Post? Wir sind Gott sei Dank nicht besonders konjunktursensitiv. Uns bewegen vor allem zwei Megatrends. Die Digitalisierung der Kommunikation, die dazu führt, dass das Briefgeschäft rückläufig ist. Und die Digitalisierung des Handels, die dazu führt, dass die Paketvolumina wachsen. Da versuchen wir uns in einem beinharten Wettbewerb erfolgreich zu behaupten, was auch gelingt. Diese Trends überwiegen und auch in den großen Krisen der vergangenen 15 Jahre – Finanzkrise, Pandemie, Inflation, Ukraine-Krieg – konnten wir zeigen, dass wir in schwierigen Zeiten ein stabiles Geschäftsmodell haben.

Sie wünschen sich eine Regierung, die große Reformen angeht, welche? Um zwei Beispiele zu nennen, die für uns als Unternehmen besonders wichtig sind. Zum einen braucht es eine strukturelle Arbeitsmarktreform. Wir haben einen Arbeits- und Fachkräftemangel, der sich durch den demografischen Wandel auch noch zuspitzen wird. Es braucht Maßnahmen, die Leistung und Arbeit wieder attraktiver machen. Ich denke an den Unterschied zwischen Arbeitseinkommen und arbeitsfreiem Einkommen, den Schritt von der Teilzeit zur Vollzeit oder Anreize für längeres Arbeiten im Alter. Und es braucht den kontrollierten Zuzug in den Arbeitsmarkt, idealerweise auch am hoch qualifizierten Ende. Und das zweite Beispiel? Mir scheint ein Zurückdrehen der Überregulierung besonders wichtig. Da kommt sehr viel aus Brüssel, da wird aber in Österreich noch einiges drauf gelegt, vergoldet, und von Behörden noch dazu intensiv ausgelegt. Die Themen Wirtschaftsfreundlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit des Standortes müssen wieder wesentlich mehr Beachtung bekommen. Ihr Vorgänger hat einmal gesagt, unsere internationalen Wettbewerber lachen sich schief über die Regulierungswut in Europa ... Auf Englisch gibt es den Ausspruch: America innovates, China replicates, Europe regulates. Das trifft es ganz gut, wenn man beispielsweise an den Datenschutz denkt. Wir haben uns da aus Geschäften zurückgezogen oder zurückziehen müssen. Wo sind die Geschäfte gelandet? Bei Google, Meta und zunehmend TikTok.

Die Lohnabschlüsse werden von Arbeitgeberseite oft als zu hoch bezeichnet. Wie sehen Sie das? Wir haben in Summe in drei KV-Runden fast 22 Prozent Lohnzuwachs zu verdauen, obwohl wir relativ maßvolle Abschlüsse hatten. Also Inflation plus kleinere Zuschläge. Ein Teil davon kommt erst, der Abschluss von 2024 wird erst 2025 voll wirksam. Ja, es ist wichtig und gut, dass die Inflation jetzt sinkt, denn wir konnten nicht alles in den Preisen unterbringen und weitergeben. Aber wir haben mit Einsparungen und Wachstum darum gekämpft, die Kostensteigerungen, die allein auf der Personalseite mehr als einen Jahresgewinn ausgemacht haben, zu kompensieren.