Post startet am 1. April mit ihrer neuen Bank

Lange hatte die Post für Bankgeschäfte mit der Bawag PSK zusammengearbeitet. Als diese ihre Kooperation aufkündigte, musste sich die Post nach einer Lösung umschauen.

Vor etwa einem Jahr einigte man sich mit der Grazer Wechselseitigen und kaufte ihr 80 Prozent der Brüll Kallmus Bank ab.

bank99 in 413 Filialen

So kam die Post selber zur begehrten Banklizenz. Und mit dieser startet per 1. April 2020 die neue bank99 in den 413 Post-Filialen. Am 4. Mai werden dann die Post-Partner folgen. Angeboten werden Girokonten, Zahlungsverkehr, Kreditkarten, Debitkarten, Sparprodukte und Online-Services.

Ab dem zweiten Halbjahr sollen auch Produkte wie Konsumkredite, Wohnbaufinanzierungen und Versicherungs- sowie Vorsorgeprodukte zum Angebot gehören.