Post am Sonntag: Angebot in Wien wird ausgeweitet

Die Österreichische Post erweitert ihre Sonntagszustellung in Wien . Gestartet wurde das Projekt im Oktober 2024, vorerst in den vier Bezirken Innere Stadt, Leopoldstadt, Landstraße und Wieden.

Zusteller gesucht

Am Sonntag läutet die Postlerin oder der Postler allerdings nur, wenn die Versender bereit sind, einen Aufpreis zu bezahlen. Alle anderen Pakete werden wie bisher von Montag bis Samstag zugestellt. Für das erweiterte Service sucht der Konzern noch Zusteller.

"Generell stellt die Österreichische Post - im Gegensatz zu anderen Logistikunternehmen in Österreich - den überwiegenden Großteil der Pakete mit eigenem Personal zu und lagert die Paketzustellung nur wenn nicht anders möglich an andere Transportunternehmen aus", betonte das teilstaatliche, börsennotierte Unternehmen. Die Post erinnerte am Donnerstag daran, dass bei ihr seit jeher auch an Sonntagen gearbeitet wird, vor allem in den Logistikzentren oder etwa im Transportbereich.