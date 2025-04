Lieferando-Zusteller demonstrieren in Wien gegen Kündigungen

Mitte März kündigte Lieferando an, sein Logistikmodell in den nächsten Monaten "an den österreichischen Branchenstandard anzugleichen". Anders als Foodora und Wolt stellte der Lieferdienst seine Boten in Österreich meist an. "Mit der Beendigung unseres Angestellten-Modells werden wir, unter Ausschöpfung aller Möglichkeiten, rund 600 Fahrerinnen und Fahrer entlassen müssen", hieß es von Lieferando vor zwei Wochen. "Betroffen sind außerdem weitere rund 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an unseren Standorten in Wien und den Bundesländern." Beim AMS-Frühwarnsystem wurden die Kündigungen bereits bekannt gegeben.

Sozialplan wird verhandelt

Gewerkschaft und Lieferando verhandeln derzeit über einen Sozialplan. "Es gibt noch kein Ergebnis. Die Verhandlungen gehen diese Woche weiter", hieß es von der Gewerkschaft vida auf APA-Anfrage. Es gehe dabei um Abfertigungen, bezahlte Postensuchtage sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für die Beschäftigten. "Es wird voraussichtlich Kündigungsfristen geben, die über die gesetzlichen sechs Wochen hinausreichen, damit Lieferando den Betrieb bis zur Liquidierung ihrer aktuellen Logistikfirma aufrechterhalten kann", hieß es von der Gewerkschaft.