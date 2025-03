Interessierte können sich direkt online bewerben , so die Post.

Fahrerinnen und Fahrer, die nun auf Jobsuche sind, könnten sich gerne bei der Post bewerben, man suche fast 600 zusätzliche Beschäftigte, zum Beispiel in der Zustellung. Die Post biete eine Fixanstellung und einen "fairen Gehalt" sowie zahlreiche Benefits.

Wie schon am Dienstag haben die Grünen auch heute Kritik an der Umwandlung von Angestelltenverhältnisse in freie Dienstverträge geübt.

"Damit verlieren die Menschen wichtige soziale Rechte wie etwa den Anspruch auf bezahlten Urlaub oder auf Lohnfortzahlung bei Krankheit", so Markus Koza, Arbeits- und Sozialsprecher der Grünen.