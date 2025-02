Ausgeliefert: Wie Essen-Zusteller ausgebeutet und beschimpft werden

Die Ausstellung

Ab 27. 2. in der Community Gallery im Wien Museum: „Zwischen Pick-up und Drop-off. Wer unser Essen liefert“:

Ihr Kurator

Fabio Hofer, 1988 in Oberpullendorf geboren, hat Design Investigations an der Angewandten studiert. Weil ihm die Pandemie seinen Nebenjob raubte, begann er 2021 als Essenslieferant. Er ist Teil der Wiener Rider Community. In seinen Videos hat er Abdul, Andi, Ebi, Miki und Rasa vor die Kamera gebeten

3.000 Menschen

stellen für die drei großen Plattformen Wolt, Lieferando und Foodora Essen zu