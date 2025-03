Wiener Bim-Fahrgäste liefern Pakete aus: Testphase gestartet

Die Wiener Linien haben am Montag die Testphase des Pakettransports durch Straßenbahnfahrgäste gestartet. 150 Personen meldeten sich für den achtwöchigen Probebetrieb. Das Testgebiet für das Projekt "Öffi-Packerl" befindet sich in der Donaustadt. An den Straßenbahnhaltestellen Donauspital und Konstanziagasse (Linie 25) sowie bei der Haltestelle Hausfeldstraße (Linie 26) wurden spezielle Paketboxen installiert. An der Haltestelle Kagran folgt die Paketbox Mitte der Woche.