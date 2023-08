Im Herbst 2024 werden Öffi-Fahrgäste zu Paketboten

Abgefragt werden zum Beispiel die maximale Größe der Pakete und Gründe, ob, warum und wann man Pakete in den Öffis mitnehmen würde. Auch die Art und die Höhe einer möglichen Vergütung für den Transport von Paketen auf den täglichen Fahrten soll im Zuge der Umfrage konkretisiert werden.

Test auch in ländlichen Gebieten

An dem Pilotprojekt beteiligt ist auch die Österreichische Post AG sowie weitere Partner in den Bundesländern. Das Projekt soll nicht nur in der Stadt, sondern auch in ländlichen Gebieten getestet werden. Mit ersten Testlieferungen rechnen die Wiener Linien ab Herbst 2024.

Vorgesehen ist, dass die Öffi-Postboten eine spezielle App analysieren lassen, auf welchen Routen sie täglich unterwegs sind. Diese schlägt dann Pakete vor, die genau entlang dieser Öffi-Wege transportiert werden müssen. Mittels QR-Code könnten Fahrgäste die Packerl in Paketboxen bei Öffi-Stationen abholen und ablegen.