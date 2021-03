Post liefert mehr Pakete, verdient aber weniger Geld

Daher sollen Post-Verteilzentren ausgebaut oder neu geschaffen werden. So sollen unter anderen heuer Logistikzentren in Tirol und Oberösterreich eröffnet werden. Bis Ende 2022 will Pölzl die Kapazitäten um 30 Prozent erhöhen – in dieser Dimension soll laut den Erwartungen auch das Paketvolumen in diesem Zeitraum steigen.

Der Umsatz der Post kletterte 2020 um 8,3 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro, bereinigt um die türkische Pakettochter Aras Kargo waren es plus 3,3 Prozent. Das Nettoergebnis gab um 20 Prozent auf 115,3 Millionen Euro nach. Trotz Ergebnisrückgangs wird Pölzl in der Hauptversammlung eine Dividende von 1,60 Euro pro Aktie vorschlagen. Das entspricht 75 Prozent des Gewinns.