Post-Chef Pölzl verabschiedet sich mit Rekordquartal

Ein letztes Mal hat Generaldirektor Georg Pölzl am Mittwoch die Halbjahresbilanz der Österreichischen Post präsentiert. Und er zeigt sich mit den Zahlen zufrieden.

Besonders groß war das Umsatzwachstum mit 28 Prozent im Bereich Paket und Logistik. Das liegt laut Pölzl vor allem an Onlineshops aus dem Ausland. "Österreich ist eine Paketsenke", sagt der Generaldirektor. Mehr als 80 Prozent der Pakete kämen aus dem Ausland.

„Das beste Quartal in der Geschichte der Österreichischen Post“ nennt Pölzl die letzten drei Monate - und das trotz des "herausfordernden Marktumfeldes und inflationsbedingter Kostensteigerungen".

Mit der Situation rund um die heimischen Onlinehändler sei Pölzl "nur halb zufrieden", wie er sagt. Die zur Österrreichischen Post gehörende Online-Marktplattform Shöpping sei aktuell nicht in den schwarzen Zahlen, aber am Weg dorthin.

Eine "gute Entwicklung" gäbe es heuer auch beim Türkei-Geschäft, berichtet Pölzl. Dort ist die Österreichische Post Mehrheitseigentümer des Paketdienstleisters Aras Kargo.

Der Umsatz in der Türkei konnte im ersten Halbjahr 2024 um 75 Prozent zum Vorjahreszeitraum auf 233 Millionen Euro gesteigert werden. Das Plus sei aber auch bedingt durch die Währungssituation der türkischen Lira, so Pölzl.

Umsatzplus bei Briefen

Ein Umsatzplus von 3,5 Prozent erreicht der Konzern auch bei Briefen und Werbesendungen. Dieses ist laut Pölzl aber nur auf die hohe Inflation zurückzuführen, da es im Brief-Bereich auch 2024 dem mehrjährigen Trend folgend erneut einen Volumensrückgang gab.