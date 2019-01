Post-Chef Pölzl zieht in der Datenaffäre die Reißleine

Doch damit kann sich der börsennotierte Logistikkonzern nicht der Verantwortung entziehen. „Die Post muss trotzdem im Zuge von Auskunftsbegehren offenlegen, was eigentlich über den jeweiligen Kunden in dieser Datenbank in den vergangenen Monaten gespeichert war “, sagt Haupt im Gespräch mit dem KURIER. „Die Post muss auch darlegen, ob und wohin diese Informationen geliefert wurden. Einfach nur die beanstandeten Datensätze zu löschen, das geht nicht.“ Zugleich hat der Kunde laut Gesetz aber auch „ein Recht, vergessen zu werden“.

Die Post wird weiterhin ein Big Player im Adresshandel und in der Direktbewerbung bleiben. Sie setzt in diesem Segment rund 200 Millionen Euro pro Jahr um.

Nicht gelöscht werden verständlicherweise die Adressdaten der Post, die der Konzern für seine Geschäftstätigkeit benötigt und die er mitunter auch den Werbekunden verkauft. Auch sollen diese Daten künftig „optimiert“ werden – aber rechtskonform.