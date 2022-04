Post AG mit Ergebnis- und Umsatzrückgang im 1. Quartal 2022

Die Post AG hat im 1. Quartal 2022 einen Ergebnis- und Umsatzrückgang verzeichnet - auf einem hohem Niveau und wie erwartet, wie das teilstaatliche Unternehmen betont. Der Umsatz ging von 647 Mio. Euro im Vorjahr auf 601,4 Mio. Euro zurück, das Betriebsergebnis (EBIT) von 59,8 auf 39,6 Mio. Euro. Der Umsatzausblick für das Gesamtjahr bliebt aufrecht, so die Post am Donnerstag in einer Aussendung zu den vorläufigen Zahlen von Jänner bis März 2022.