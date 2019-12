Porsche-Clan: Scheidung um eine Million Aktien

Laut " Bild am Sonntag" haben sich Hans Michel Piëch, der Enkel des legendären Autobauers Ferdinand Porsche, und seine Frau Veronika getrennt. Es ist seine dritte und mit einer Million Porsche-Aktien angeblich teuerste Scheidung. Die Scheidung ist dem Medienbericht zufolge durch – es ist seine bereits dritte. Eine Million Porsche-Aktien im Wert von 67 Millionen Euro soll Veronika bekommen haben.



Hans Michel Piëch (77) ist nach dem frühen Tod seines Vaters auf dem Anwesen seines berühmten Großvaters in Zell am See aufgewachsen. Er studierte Jura und ist heute einer der Mächtigsten der deutschen Wirtschaft. Hans Michel Piëch gehören 20 Prozent der Porsche-Stammaktien.