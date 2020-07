Porr baut für den Wiederaufbau der Wirtschaft

Mehr Eigenkapital

Überhaupt sollte es neben den Soforthilfen des Staates auch möglich sein, mehr Eigenkapital zu bilden. „Nicht entnommene Gewinne, so es welche gibt, von der Steuer befreien“ sieht er dabei als eine Möglichkeit an. Vorzeitige Abschreibungen wären eine weitere Möglichkeit, um Projekte in Gang zu bringen. Auch das Vergaberecht sollte vereinfacht und beschleunigt werden.

„Die Corona-Krise hat uns einen Blick in die Zukunft gezeigt, mit Streaming, Online-Konferenzen und Digitalisierung“, ist Strauss überzeugt. Bei der Porr sei schon vieles digitalisiert, „Homeoffice hat extrem gut funktioniert“. Er selbst war nur wenige Tage im Homeoffice, „ein Kapitän gehört auf die Brücke“, sagt er. Einige Abteilungen seien gerade dabei, auch für die Zukunft neue Arbeitsrhythmen zu installieren, etwa eine Woche Büro, eine Woche Homeoffice. „Nur Homeoffice will ich nicht“, legt sich Strauss jetzt schon fest. Da fehle es am Zusammenhalt.

In einer Nebelwand

Wie sich das heurige Geschäftsjahr entwickeln wird, wagt Strauss nicht vorherzusagen. „Wir bewegen uns in einer Nebelwand.“ Unbestritten aber sei, dass es in Corona-Zeiten zusätzliche Kosten gebe. Wenn etwa, wie in der Schweiz vorgeschrieben, die Beschäftigten am Bau einen Mindestabstand von zwei Metern einhalten müssen, „baut man nicht effizient“. Von Baustelle zu Baustelle muss unter die Lupe genommen werden, wie die zusätzlichen Kosten mit dem Auftraggeber geteilt werden können.

Aus dem Geschäft in Norwegen, das im Vorjahr wegen eines „verkalkulierten“ Projekts ebenfalls rote Zahlen schrieb, wird sich die Porr doch nicht zurückziehen. „Wir haben eine genaue Analyse gemacht, ob man in diesem Land als ausländische Baufirma verdienen kann. Das Ergebnis: Wir bleiben“, sagt der Porr-Chef.

Im September steht Strauss bereits eine ganze Dekade an der Porr-Spitze. Ein vorzeitiger Rückblick? „Eine tolle Zeit, ich kann mir gar nichts anderes vorstellen. Wie wenn das Leben davor eine Vorbereitung gewesen wäre“, kommt Strauss (Jahrgang 1960) so richtig ins Schwärmen.