Pornhub und Co.: Schärfere Regeln für Online-Sexplattformen

Mehrere Sex- und Pornoplattformen im Internet müssen in der EU künftig besonders scharfe Regeln gegen illegale Inhalte erfüllen. Die EU-Kommission stufte am Mittwoch in Brüssel Pornhub, Stripchat und XVideos als "sehr große Online-Plattformen" unter dem neuen Gesetz über digitale Dienste ein. Die Unternehmen stehen damit, was die Regulierung betrifft, künftig auf einer Stufe mit Twitter, Facebook, Tiktok und mehreren Google-Diensten.

Illegale Inhalte schneller entfernen

Das Gesetz über digitale Dienste (DSA) soll unter anderem sicherstellen, dass Plattformen illegale Inhalte auf ihren Seiten schneller entfernen als bisher. Ansonsten riskieren die Plattformen Geldstrafen von bis zu sechs Prozent ihres weltweiten Umsatzes.

