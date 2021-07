Polens Krampf mit dem Wahlkampf

Problematisch könnte für Polen auf Dauer die alternde Gesellschaft werden. Der Zustrom junger Flüchtlinge könnte das zwar abmildern, darauf sei die Bevölkerung aber nicht eingestellt, sagt Polan: "Wer wie ich in London lebt, sieht im Alltag, wie problemlos eine multikulturelle Umgebung funktionieren kann. Auch Wien hat in den 1990ern die große Flüchtlingswelle vom Balkan bewältigt; ist schon seit der Monarchie multikulturell geprägt. Für die CEE-Länder sind das neue Erfahrungen."

Magdalena Polan ist seit 2009 bei Goldman Sachs. Sie bekleidet dort die Funktion eines Senior European Economist und Executive Director in der Global Investment Research Division in London. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf Ungarn, Polen und Tschechien. Davor war sie sechs Jahre lang beim Internationalen Währungsfonds in Washington tätig. Sie hat Abschlüsse an der Universität Leuven und Warschau.