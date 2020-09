Pleitebanken und Amtshaftungsklagen

Leerer Topf

11.500 Kunden, 94 Prozent aller Anspruchsberechtigten, wurden bereits mit bis zu maximal 100.000 Euro für ihre Guthaben entschädigt. Für die vormalige Meinl Bank hat die Einlagensicherung bis dato 52 Millionen Euro ausbezahlt, rund sieben Millionen Euro sind noch offen.

„Der Topf ist bis auf 130 Millionen Euro geleert“, rechnet Stefan Tacke vor, Geschäftsführer der Einlagensicherung. Rund 550 der insgesamt 680 Millionen Euro wurden ausbezahlt.

Die Banken werden also kräftig nachschießen müssen. Bis 2024 müssen die Mittel in fünf Tranchen wieder aufgestockt werden. Auf ein Mindesterfordernis laut EU-Richtlinie von 1,5 Milliarden Euro. Weshalb in der Bankenszene bereits laut darüber nachgedacht wird, das System zu ändern. Von der Idee eines Selbstbehaltes für die Kunden bis zu einem risikobasierten Beitragssystem. Institute, die ihren Kunden höhere Zinsen als die Mitbewerber anbieten, sollen auch höhere Beiträge in das ESA-System einzahlen.

Die Einlagensicherung will sich in Sachen Commerzialbank auch über Amtshaftungsklagen Geld zurückholen. „Wir prüfen und evaluieren derzeit noch und werden zeitnah entscheiden“, erklärt Tacke. Konkret ist die Republik Österreich wegen der Bankenprüfer im Visier der Finanzmarktaufsicht (FMA) und der Nationalbank. Sowie das Land Burgenland als Genossenschaftsrevisor, die Abschlussprüfer TPA, die ebenso versagt haben, und der Vorstand und die Aufsichtsräte der Bank.

Offen ist noch, ob die Einlagensicherung direkt klagt oder mit dem Masseverwalter. „Wir prüfen diese Frage derzeit sehr intensiv in alle Richtungen“, sagt Masseverwalter Michael Lentsch gegenüber dem KURIER. Wolfgang Peschorn, Präsident der Finanzprokuratur, sieht dagegen keine Rechtsgrundlage für Klagen gegen die Republik. Wird alles lange dauern und sehr spannend.