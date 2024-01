Pleitenserie geht weiter: Nächste Ex-Firma von Martin Ho in Konkurs

Die nächste Ex-Firma des Wiener Szenegastronoms Martin Ho ist pleite. Die Rixi One Personalverwaltung GmbH, die bis vor kurzem DOTS at THE LEO GRAND GmbH hieß, meldete vergangenen Freitag Konkurs an, wie die Gläubigerschützer mitteilten. Die Passiva betragen demnach 1,2 Mio. Euro.

Wie aus Einträgen im Firmenbuch hervorgeht, trat die Dots-Gruppe die nun insolvente GmbH per 31.10.2023 an einen gewissen Hans Michael Pimperl ab, der seither als Geschäftsführer und Alleineigentümer fungiert. Damit besteht seither formal keine Verbindung mehr zu Martin Ho und der Dots-Gruppe.

