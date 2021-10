Plastikmüll: Warum das geplante Einwegpfand weiter polarisiert

Hätte die Abfallwirtschaft in Österreich eine bessere Idee gehabt?

Marktführer Saubermacher und die ARA haben in den vergangenen Monaten zumindest eine Handy-App-Lösung entwickelt, mit der Konsumenten leere Flaschen vor dem Einwerfen in den Gelben Sack bzw. in den Sammelbehälter scannen (jede Flasche hat einen eigenen Code, was sicher stellt, das jede Flasche nur einmal gescannt werden kann) und dafür das Pfand gutgeschrieben bekommen. Der Unterschied aus Sicht von Scharff: „Die Entsorgung bleibt bei den Experten der Entsorgungswirtschaft, ist bequemer und kostet einen Bruchteil der Automatenlösung im Handel.“

Wie viele Plastik-Getränkeflaschen werden in Österreich in Umlauf gebracht?

Derzeit jährlich 1,6 Milliarden Stück, davon werden 70 Prozent gesammelt und recycelt. Im Burgenland und in Vorarlberg liegt die Quote sogar schon bei 90 Prozent und damit über dem EU-Ziel. Am unteren Ende des Rankings steht Wien. Gelingt es nicht, diese Recyclingquote landesweit zu steigern, drohen Strafzahlungen von bis zu 45 Millionen Euro.