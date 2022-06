PlanRadar ist Österreichs Scale-up des Jahres

Die Wiener Firma PlanRadar, die sich mit der Digitalisierung von Bau- und Immobilien-Dokumentationen befasst, ist als Österreichs Scale-up des Jahres 2022 ausgezeichnet worden. Die Prüfungs- und Beratungsorganisation EY vergab erstmals diese Auszeichnung. Die Wirtschaftskammer definiert als ScaleUps Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern und mit einem Wachstum - bei der Mitarbeiterzahl oder den Umsätzen - in zumindest drei aufeinanderfolgenden Jahren.

Durch die Digitalisierung von Arbeitsabläufen versucht PlanRadar die Fehlerhäufigkeit zu reduzieren und so allen Beteiligten Zeit zu ersparen und die Effizienz zu steigern. Erst im Jänner hat PlanRadar von internationalen Investoren mehr als 60 Mio. Euro frisches Kapital erhalten. Vor eineinhalb Jahren erhielt das Unternehmen in einer ersten Finanzierungsrunde 30 Mio. Euro.

Expansion

Mit den neuen Mitteln soll die internationale Expansion vorangetrieben werden. So plant das Unternehmen die Eröffnung zusätzlicher Niederlassungen in den USA, Australien, in der Golfregion Südostasien sowie in Lateinamerika.

Zudem will PlanRadar die F&E-Investitionen zur technologischen Weiterentwicklung der Produkte und Services "maßgeblich steigern", heißt es. Täglich würden rund 100.000 Anwender in über 60 Ländern die Applikation nutzen. Heuer möchte Plan Radar mehr als 200 neue Arbeitsplätze schaffen und so die weltweite Mitarbeiterzahl beinahe verdoppeln.

„Wir sind überwältigt und dankbar, dass wir unter so vielversprechenden Scale-ups im Finale gewonnen haben. Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir aus dem Proptech-Bereich heraus gewinnen. Aber das unterstreicht, wie wichtig der Real Estate-Markt für die Zukunft ist“, sagte Domagoj Dolinsek, Founder von PlanRadar bei der Preisverleihung in Wien.

150 Bewerbungen

Beim EY Scale-up-Award bekommen teilnehmende Start-ups bereits im Rahmen der Bewerbung über Analysen, Diskussionen und Coaching-Gespräche Impulse für ihren nächsten Wachstumsschritt bzw. die nächste Finanzierungsrunde. Im ersten Jahr gab es 150 Bewerbungen.

„Mit dem EY Scale-up Award richten wir den Scheinwerfer auf die große Bedeutung von Start-ups und Scale-ups und unterstützen sie in ihrem nachhaltigen Wachstum“, sagt Florian Haas, Leiter des Start-up Ökosystems bei EY Österreich und Verantwortlicher für den EY Scale-up Award. Mit dem Award und dem damit verbundenen Programm wollen EY und Partner des Wettbewerbs vielversprechende österreichische Start-up- und Scale-up-Unternehmen auf Wachstumskurs fördern.

Im Rahmen der Bewerbung wurden jeweils die Scale-ups des Jahres und Rising Stars in neun Kategorien ermittelt. Die weiteren Gewinner sind refurbed, Anyline, Blockpit, Storebox, Biome Diagnostics, academy, Eloop und neoom. Insgesamt wurden an die Gewinner Beratungspakete von EY sowie der TU Wien im Wert von über 100.000 Euro vergeben.