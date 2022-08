Pkw-Neuzulassungen im Juli um rund ein Fünftel gesunken

Die Pkw-Neuzulassungen waren im Juli 2022 weiter rückläufig. Sie seien "mit einem Minus von 19,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat weiter auf Talfahrt", so der Generaldirektor der Statistik Austria, Tobias Thomas.

Benziner größter Anteil

Mit 124.660 Neuwagen-Zulassungen von Jahresbeginn bis Juli verzeichnete die Statistik Austria den tiefsten Wert in diesem Zeitraum seit 44 Jahren, wie sie am Dienstag in einer Presseaussendung bekannt gab.

Den größten Anteil machten weiterhin die Benziner aus. Mit fast 48.716 Neuzulassungen von Jänner bis Juli und einem Anteil von 39,1 Prozent lagen sie klar vor den Pkw mit Dieselantrieb (22,5 Prozent Anteil).