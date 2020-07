Pkw-Absatz europaweit um 38 Prozent eingebrochen

Der europäische Automarkt hat auch im Juni unter den Folgen der Coronapandemie gelitten. In der Europäischen Union (EU) wurden insgesamt 949.722 Pkw neu zugelassen, das waren um 22,3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie der zuständige Branchenverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte. In Österreich gingen die Pkw-Neuzulassungen im Juni um 18 Prozent auf 26.676 Autos zurück. Im Mai waren die Zulassungszahlen noch um über die Hälfte abgesackt, nachdem der europäische Automarkt im Zuge der sich zuspitzenden Viruskrise im April förmlich zusammengebrochen war.

Seit Jahresbeginn bezifferte sich das Minus bei den EU-Neuzulassungen den Angaben zufolge auf 38,1 Prozent: Insgesamt wurden 4,28 Millionen Pkw zugelassen.