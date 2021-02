Pierer und Partner Bajaj ordnen sich neu

"Als Vorbereitung auf eine mögliche Durchführung der Vereinfachung der Beteiligungsstruktur sollen in einem ersten Schritt aufgrund des Dual Listings an der Six Swiss Exchange und Frankfurter Wertpapierbörse die übernahmerechtlichen Bestimmungen aufeinander abgestimmt werden", hieß es am Mittwochabend in einer Mitteilung der Pierer Mobility AG.

Der HV am 26. Februar werde die Neuaufnahme einer Satzungsbestimmung vorgeschlagen, die ein Opting-Out nach Schweizer Übernahmerecht beinhalte. Ein Opting-Out in der Satzung führe dazu, dass immer dann, wenn nach den Bestimmungen des österreichischen Übernahmerechts keine Angebotspflicht besteht, es auch nach dem schweizerischen Übernahmerecht zu keiner Angebotspflicht kommt.

Keine Übernahme

Komme es dagegen zu einem Pflichtangebot nach österreichischem Recht, so seien die Bestimmungen des schweizerischen Übernahmerechts weiterhin zu beachten. Die schweizerische Übernahmekommission habe mit Verfügung von Dienstag dieser Woche die Aufnahme der Opting-Out-Klausel unter bestimmten Bedingungen für gültig erklärt. Durch das Opting-Out werde klargestellt, dass es auch nach Schweizer Recht zu keinem Übernahmetatbestand komme.