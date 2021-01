Rekordjahr bei KTM-Hersteller Pierer Mobility

In Europa lag der Absatz an die Händler bei rund 100.000 Motorrädern und 56.064 E-Bikes. Zwei Drittel der Motorräder (etwa 170.000) wurden außerhalb Europas an Händler verkauft, vor allem in Nordamerika, Indien und Australien. Die vorläufigen Jahreszahlen der Gruppe sollen am 1. Februar veröffentlicht werden.

Trotz Covid-19-Krise und zwei Monaten Lockdown von Mitte März bis Mitte Mai wurden 2020 angesichts der weltweiten Nachfrage nach Motorrädern und E-Bikes 218 Mitarbeiter aufgebaut, sodass der Beschäftigtenstand zu Jahresende 4.586 betrug. Aktuell sucht man weitere 200 zusätzliche Mitarbeiter. Wegen des erfolgreichen Geschäftsverlaufs im herausforderenden Corona-Jahr erhielten die Mitarbeiter 10,5 Mio. Euro Prämien.