Bei einer EBITDA-Marge von 16,3 Prozent und einem Rekord-Free Cashflow von 172,2 Mio. Euro seien im Vorjahr 178,5 Mio. investiert worden. Die Anzahl der BeschÀftigten erhöhte sich um 663 Mitarbeiter.

Zum 31.12.2021 beschĂ€ftigte der Motorradhersteller, der gerade bei der legendĂ€ren Rallye Dakar wieder einmal das Siegertreppchen dominierte, insgesamt 5.249 Mitarbeiter, davon 4.340 in Österreich. Im Bereich Forschung & Entwicklung sind ca. 1.000 Mitarbeiter tĂ€tig, so Pierer Mobility heute in einer Presseaussendung.

Weiteres Wachstum

In Europa lag der Absatz bei rund 120.000 MotorrĂ€dern, rund zwei Drittel wurden in den MĂ€rkten außerhalb Europas abgesetzt. Die stĂ€rksten Wachstumspotenziale zeigten sich in SĂŒdamerika und Asien.