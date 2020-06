Photovoltaik wird mit 13,7 Millionen gefördert

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) bewertete die zur Verfügung stehende Summe bei einer Pressekonferenz am Montag als einen „großen Schritt“ in Richtung des Ziels, „bis 2030 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien“ zu generieren. Dafür müsste der aktuelle PV-Ausbau allerdings verfünffacht werden. Insgesamt sollen bis 2030 eine Million Dächer zur Stromerzeugung genutzt werden, so Gewessler.

Green Jobs

Die Ausbauziele für erneuerbare Energien sollen angesichts der Corona-bedingten Wirtschaftskrise auch dabei helfen, die Konjunktur anzukurbeln. Zur Erreichung der Klimaziele plant die E-Wirtschaft den Ausbau mit einer Leistung von 27 Terawattstunden (TWh). Davon entfallen zehn TWh auf Windkraft, fünf auf Wasserkraft, eine auf Biomasse und elf auf Solarenergie. Alleine Letztere sollen laut KliEn-Geschäftsführer Ingmar Höbarth bis zu 200.000 Jobs schaffen, 30.000 davon dauerhaft.