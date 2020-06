Die AUA fliegt wieder, Gewessler verteidigt Rettungspaket

Der vorerst letzte Linienflieger war am 19. März in der Früh in Wien gelandet. Die AUA will im Juni vorerst mehr als 30 europäische Destinationen bedienen. Ab 1. Juli ist die Rückkehr auf die Langstrecke geplant.

Gewessler: "Aasgeier hätten sich breit gemacht"

Nicht abreißen will indes die Kritik am Rettungspaket der Regierung - besonders hart trifft diese wohl die grüne Infrastrukturministerin Leonore Gewessler. Ihre ehemaligen Kollegen von Global 2000 meinen, die Klima-Auflagen gehen nicht weit genug. Sie hätten mehr erwartet.

Gewessler hielt dem am Sonntag in der "ZiB2" entgegen: "Es gab für uns nur zwei Alternativen: Das Rettungspaket oder die AUA in den Konkurs zu schicken." Option zwei hätte zu unmittelbar 7.000 Arbeitslosen geführt, dazu noch einige mehr in Wien und Niederösterreich.

"Aasgeier hätten sich breit gemacht, und Billigstfluglinien hätten die Lücke, die die AUA hinterlässt, gefüllt. Und das auf Kosten des Klimaschutzes und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer", betonte Gewessler. Und: "Das kann nicht die Zukunft der Flugindustrie sein."