Philips verkauft Haushaltsgeräte-Sparte

Der niederländische Medizintechnikkonzern Philips hat sein Geschäft mit Haushaltsgeräten für einen Milliardenbetrag losgeschlagen. Beim Verkauf an die Investmentgesellschaft Hillhouse Capital werde die Sparte rund um Geräte wie Bügeleisen, Staubsauger und Fritteusen mit rund 3,7 Milliarden Euro bewertet, teilte Philips am Donnerstag in Amsterdam mit.

Nach Steuern und Kosten im Zusammenhang mit dem Verkauf rechnet der Konzern für das dritte Quartal mit einem Geldzufluss von rund 3 Mrd. Euro. Hinzu kommen Lizenzerlöse über 15 Jahre, die aus heutiger Sicht insgesamt rund 700 Millionen wert sind, wie es weiter hieß. Die Philips-Aktien notierten nach der Mitteilung weiter rund eineinhalb Prozent im Plus.