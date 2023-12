Lutschsackerl statt Tschick: Marlboro-Konzern will weg von Rauch und Asche

Rauchfreies Schweden

In Schweden sei es gelungen Zigaretten durch Nikotinbeutel und Snus zu ersetzen, sagt Swedish-Match-Sprecher Patrik Hildingsson. Snus enthalten im Gegensatz zu den Nikotinbeuteln Tabak und haben in dem Land eine lange Tradition; sie waren schon Anfang des 20. Jahrhunderts weit verbreitet. Außerhalb Schwedens ist der Verkauf von Snus durch eine EU-Direktive verboten.

Die braunen Beutel schreckten in Schweden auch viele Frauen ab. Erst die appetitlichere Aufbereitung in weißen Säckchen und das Weglassen von Tabak bewegte mehr Raucherinnen zum Umstieg. Aus einem "erdigen, schmutzigen Ding" sei etwas geworden, das sauberer sei und einfacher verwendet werden könne, sagt Hildingsson: "Wir konsumieren genau so viele Tabakprodukte wie andere Länder, aber wir zünden uns keine Zigaretten mehr an."