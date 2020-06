Pharmariese zieht Geld aus Eurozone ab

Andrew Witty, Chef des größten britischen Pharmakonzerns GlaxoSmithKline, ließ am Dienstag aufhorchen: Der Konzern transferiere die Cash-Bestände aus seinen Niederlassungen in Euro-Ländern täglich Richtung England. Auf diese Weise wolle man die Risiken, die die Krise in der Eurozone derzeit mit sich bringe, minimieren. Man sichere das Geld in britischen Banken, von denen man annehme, dass sie "robust und sicher" seien, sagte Witty. Begonnen habe man damit bereits Anfang vergangenen Jahres. Wegen der Euro-Krise sehe Witty zwar nicht das Ende der Welt herannahen. Diese Praxis zu ändern, gedenke er dennoch nicht.