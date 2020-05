Ohne Kapital kein Medizin-Fortschritt

Georg Dorffner

Auch der Wiener Informatik-Professorbesuchte die Messe. Seine Firma Siesta Group ist auf Schlafanalyse spezialisiert.sucht nach weiteren Auftraggebern für eine von ihm mitentwickelte, die Daten (etwa Hirnaktivität und Wachphasen) aus dem Schlaflabor auswertet. Das geht deutlich schneller als bisherige Verfahren. Damit können nicht nur Schlafstörungen untersucht, sondern zum Beispiel auch die Wirkung neuer Medikamente – etwa Psychopharmaka – abgetestet werden. Die 2002 gegründete Firma mit ursprünglich 13 (!) Gesellschaftern gewann schon 2003 den "Best of Biotech"-Wettbewerb. 2010 stiegein – doch das war zu wenig, um die Investoren auszuzahlen.fungierte zehn Jahre als Geschäftsführer der Firma, ließ sich dafür an der Uni teilkarenzieren und hält fünf Prozent an der Firma, die mittlerweile 10 Angestellte beschäftigt. "Unser Geschäft funktioniert, wenn wir eine möglichst gut gefüllte Liste an Auftraggebern haben", sagt er.

Der Professor findet ebenfalls, dass Österreich ein schwieriges Pflaster ist, wenn man ein Unternehmen gründen und Kapital auftreiben will. Dorffner hat Risikokapital über einen Fonds bekommen. Die Bank hingegen, bei der er ein Geschäftskonto eröffnen wollte, habe ihn gleich in die Sanierungsabteilung geschickt. Dort habe man das Geschäftsmodell gar nicht verstanden. Das Geld stecke ja in der Entwicklung. Allerdings: Von zehn genial aussehenden Businessplänen in der Medizin sind nur ein bis zwei so erfolgreich, dass eine Firma eine Zeit lang davon existieren kann.