Pharmafirma Sanochemia hat 49 Millionen Euro Schulden

Lieferverzögerungen und Lieferausfälle bei Kunden

Und weiter heißt es: "Die Folgen waren laut Schuldnerangaben Lieferverzögerungen und Lieferausfälle bei Kunden, welche zu Schadenersatzforderungen geführt haben. Auch kam es zu erheblichen Mehrkosten durch die Prüfung der Qualität dieser Produkte bei externen Dritten." Nachsatz: "Hinzu kamen wirtschaftliche Belastungen, die aus der Vergangenheit der Gesellschaft resultierten."

Das Unternehmen beschäftigt 163 Mitarbeiter. Der Großteil der Mitarbeiter wird am Produktionsstandort im Burgenland ( Neufeld an der Leitha) beschäftigt. "Außerhalb von Österreich befinden sich in folgenden Ländern Tochtergesellschaften: Deutschland, Schweiz, Tschechien, Ungarn, Slowakei, UK und USA. Hiezu ist festzuhalten, dass die dortigen Tochtergesellschaften nicht insolvenzverfangen sind", heißt es vom KSV1870.