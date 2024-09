Jens Weidner, General Manager von Bristol Myers Squibb (BMS) Österreich, sieht die rasche Versorgung mit innovativen Therapien gegen schwere Erkrankungen in Gefahr. Der US-Pharmakonzern ist einer der führenden Hersteller von Krebs-Therapien - vor allem im Bereich Zell- und Immuntherapie - sowie Medikamenten gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In Österreich hat BMS rund 50 klinische Studien in diversen Kliniken laufen.

Weidners Anliegen ist es, neue Therapien so rasch wie möglich österreichischen Patienten zur Verfügung zu stellen, wie er im Gespräch mit dem KURIER betont. Doch neue Zulassungshürden könnten die EU-weit vorbildhafte Versorgung gefährden, fürchtet Weidner.