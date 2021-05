Pharma-Branche will Impfstoff-Produktion in Österreich hochziehen

Wegen der Corona-Pandemie sind die Forderungen lauter geworden, Österreich als Pharma-Standort zu stärken. Die Branche hat sich bereits damit beschäftigt, welche Rahmenbedingungen für eine Impfstoffproduktion nötig wären. „Es stellt sich die Frage, wie wir mit der Welt zusammenhängen. Wir sind keine Insel“, sagt Renée Gallo-Daniel, Präsidentin des Österreichischen Verbands der Impfstoffhersteller.

Forschung und Entwicklung würden global stattfinden, die Produktion solle jedoch lokal erfolgen. „Es ist wichtig, das in Balance zu halten“, sagt Gallo-Daniel. Ein wesentlicher Faktor sei die Zeit, sowohl beim Forschen, in der Produktion und Distribution sowie beim Impfen. Bis Ende 2021 sollen weltweit elf Milliarden Dosen an Impfstoffen zu Verfügung gestellt werden, erklärt Gallo-Daniel.

Kein Ende

Doch damit sei die Pandemie noch nicht zu Ende, es müsse weiter Forschung und Entwicklung betrieben werden, um auch Kinder, Jugendliche sowie Schwangere entsprechend impfen und Mutationen wirksam bekämpfen zu können.