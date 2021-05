Die Corona-Regeln werden schon bald gelockert

In Österreich werden die strengen Corona-Regeln im Juni gelockert. Bundeskanzler Sebastian Kurz will das am 17. Juni machen. Vielleicht passiert das auch schon ab 10. Juni. Das kann sich der Gesundheits-Minister Wolfgang Mückstein vorstellen.

Dann dürfen wieder mehr Menschen im Gasthaus zusammensitzen. Außerdem soll die Sperrstunde in Lokalen erst um Mitternacht sein. Bei Veranstaltungen im Freien soll es keine Masken-Pflicht mehr geben. Drinnen wird man aber oft noch eine Maske brauchen. Zum Beispiel in der Schule und wahrscheinlich auch in Geschäften.

